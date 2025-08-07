Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 675,6 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes fielen knapp 20 Millionen Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum.