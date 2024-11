Der britische Netzbetreiber National Grid hat im ersten Geschäftshalbjahr im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf gut zwei Milliarden britische Pfund, wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Rückenwind hätten höhere Gebühren im US-Bundesstaat New York sowie höhere Erlöse in der Stromweiterleitung in Grossbritannien geliefert. Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn weiterhin um rund 10 Prozent zulegen.