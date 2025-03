Die Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf ihre Reporter, in Terminal 4 sei das Licht wieder angegangen. Der Flughafen machte zunächst keine Angaben. Der Airport blieb weiter gesperrt. In der Nähe hatte es in einem Umspannwerk gebrannt. Der Flughafen musste wegen des Stromausfalls schliessen. Mehr als 1.300 Flüge waren nach Angaben von PA betroffen./kil/DP/ngu