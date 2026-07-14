Der Umsatz sank im zweiten Quartal im Jahresergleich um sechs Prozent auf rund 52,7 Milliarden Kronen (4,8 Mrd Euro). Analysten hatten hier allerdings etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Ericsson mit knapp 4,1 Milliarden Kronen zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Für die Aktie ging es zuletzt um fast acht Prozent abwärts.