Grüne: Chefwechsel macht nichts besser

«Dass DB-Chef Lutz gehen wird, macht nichts besser», sagte Grünen-Politiker Matthias Gastel. Es brauche eine stärkere Kontrolle und Steuerung durch den Bund - und mehr Geld. «Die Finanzplanung der schwarz-roten Koalition hätte zwangsläufig den Stopp von Aus- und Neubauprojekten zur Folge. Auch die Elektrifizierung und Digitalisierung kämen nicht voran», sagte Gastel. Damit werde erkennbar, dass die Regierung bei der Bahn nichts verbessern möchte.