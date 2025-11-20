Bisher verfügbare Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro wirken wie das Darmhormon GLP-1, das die Produktion von Insulin im Körper steigert und das Hungergefühl unterdrückt. Sie werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie übergewichtigen und fetten Patienten beim Abnehmen zu helfen. Bisher werden die Wirkstoffe durch wöchentliche Spritzen verabreicht. Pharmafirmen arbeiten aber schon länger an Produkten in Tablettenform, die leichter anzuwenden und zudem billiger sind.