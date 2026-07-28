Ein Grund dafür waren weitere Mehrkosten von 280 Millionen Dollar für Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten. Die Flugzeuge auf Basis des Jumbo-Jets 747-8 mit Spezialausstattung als «fliegende Festungen» sind bereits um Jahre verspätet. Die Mehrkosten summieren sich inzwischen auf mehr als drei Milliarden Dollar. Die Mehrkosten summieren sich inzwischen auf mehr als drei Milliarden Dollar.