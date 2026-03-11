Rösti: Nur unattraktive Alternativen

In der Eintretensdebatte prallten die bekannten Positionen aufeinander. Energieminister Albert Rösti forderte zwar, mittelfristig müsse man beim Ausbau der erneuerbaren Energien «Vollgas geben». In der Langfristperspektive müsse man aber in einer ganz anderen Grössenordnung Strom produzieren, warnte er: «Dort sprechen wir mindestens über den Ersatz der bestehenden Kernkraftwerke.» Zudem müssen die Schweiz Strom haben für Rechenzentren, für eine Million mehr Menschen und die Dekarbonisierung des Verkehrs.