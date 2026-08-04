Unter dem Strich stand konzernweit wegen des Terns-Kaufs jedoch ein Fehlbetrag von rund 1,3 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 4,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Um Sondereffekte bereinigt ergab sich ein Verlust von 0,13 Dollar je Aktie (bereinigtes EPS). Im Gesamtjahr soll diese Kennziffer statt der zuletzt eingeplanten 5,04 bis 5,16 Dollar jetzt nur 2,66 bis 2,76 Dollar erreichen - das ist weniger als von Analysten erwartet./tav/stw/men