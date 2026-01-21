Das Unternehmen will im laufenden Jahr seinen Erlös auf 100 bis 101 Milliarden US-Dollar hochtreiben, nachdem der Umsatz 2025 um 6 Prozent auf 94,2 Milliarden Dollar (80,5 Mrd Euro) gestiegen war. Dies war etwas weniger als von Experten erwartet. Nach den Nachrichten geriet die Aktie vorbörslich etwas unter Druck, obwohl die Umsatzprognose wiederum besser als gedacht ausfiel.