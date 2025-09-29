Auch 2025 leicht höhere Werte

Die «Benchmark-Revision» der BIP-Daten führte auch im laufenden Jahr zu leicht höheren Werten: Im zweiten Quartal 2025 wuchs das sporteventbereinigte BIP der Schweiz um 0,2 Prozent nach zuvor publizierten 0,1 Prozent. Das BIP-Wachstum für das erste Jahresviertel wurde auf plus 0,8 Prozent angehoben von 0,7 Prozent.