Die Nachfrage nach der neuen Berufsprüfung sei für eine neue Weiterbildung überdurchschnittlich hoch, teilte der Verband ICT-Berufsbildung am Dienstag mit. Der von der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) Berufsbildung Schweiz zusammen mit der Wirtschaft neu entwickelte eidgenössische Fachausweis «AI Business Specialist» habe nun vom Bund grünes Licht erhalten.