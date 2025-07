Die Spione hätten in- und ausserhalb des Vereinigten Königreichs «über viele Jahre hinweg eine anhaltende Kampagne bösartiger Cyberaktivitäten durchgeführt», hiess es weiter. Sie seien etwa an dem Bombenangriff auf das Theater in Mariupol beteiligt gewesen und für Cyberoperationen zur Unterstützung von Putins Angriffskrieg in der Ukraine verantwortlich.