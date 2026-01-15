Eine erste amtliche Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr). Ökonomen rechnen in diversen Konjunkturprognosen mit einem Mini-Wachstum von 0,1 bis 0,3 Prozent. 2023 (minus 0,9 Prozent) und 2024 (minus 0,5 Prozent) war die deutsche Wirtschaft geschrumpft.