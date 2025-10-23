Wann die Fahrgäste die positiven Auswirkungen der neuen Konzernstruktur merken werden, blieb offen. Kurzfristig - so sieht es die neue Bahnstrategie des Bundes vor - sollen sich etwa die Sauberkeit und die Sicherheit an den Bahnhöfen verbessern. Das Hauptproblem, die hohe Unzuverlässigkeit insbesondere im Fernverkehr infolge eines überalterten und überlasteten Streckennetzes, wird aber auch Palla so schnell nicht lösen können.