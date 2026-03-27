Im nordischen Winter waren drei Referenzfahrzeuge von Volkswagen, Audi und der von VW wiederbelebten US-Marke Scout einem Härtetest unterzogen worden, darunter der geplante Einstiegsstromer VW ID.Every1. Das Auto, das 2027 für rund 20'000 Euro auf den europäischen Markt kommen soll, wird das erste VW-Modell sein, das mit der neuen Elektronik-Architektur aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit Rivian an den Start geht.