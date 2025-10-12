Streit über weit mehr als Zölle und Rohstoffe

Längst geht es in dem Kräftemessen der beiden Grossmächte aber nicht mehr nur um Zölle und Rohstoffe. China kauft schon länger kein Soja mehr von US-Landwirten - eine Kernwählerschaft Trumps, der damit ihr Hauptkunde verloren ging. Washington schneidet China indes von wichtiger Spitzentechnologie im Computerchip-Bereich ab, welche die Chinesen für die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz benötigen.