Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagt im ZDF: «Wir werden ab jetzt sehen, dass vieles, was bisher nicht mehr funktioniert hat, wieder geht.» Das System sei funktionsfähig. Aber er fügte an: «Ob jedes Land gleich am ersten Tag alles zu 100 Prozent richtig macht, das wird man sehen». Davon, wie gut es funktioniere, hänge ab, wie lange Deutschland seine Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten fortführe, sagt er bei einem Besuch am Flughafen Berlin-Brandenburg. Noch seien die Kontrollen notwendig.