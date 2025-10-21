Grenzübergreifende Fahrverbote

Bei massiven Verstössen gegen Verkehrsregeln in einem EU-Land kann ein Fahrverbot in der ganzen Europäischen Union drohen. Das soll sicherstellen, dass Verkehrssünder künftig in allen Mitgliedstaaten zur Verantwortung gezogen werden - unabhängig davon, wo sie den Führerschein erworben haben. Das gilt etwa für schwere Verkehrsverstösse wie Trunkenheit und Drogenkonsum im Strassenverkehr, tödliche Unfälle oder extremes Rasen. Der CSU-Abgeordnete Markus Ferber betont, dass die Regel keine Urlauber trifft, die aus Unkenntnis lokaler Regelungen eine geringfügige Strafe bekommen.