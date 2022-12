Engpässe

Das kostspielige Zulassungsverfahren ist der jüngste Schlag für den zweitgrössten Medizintechnikmarkt der Welt mit einem Grösse von über 150 Milliarden Dollar. Die Branche leidet bereits unter steigenden Energiekosten und Lieferkettenproblemen infolge der Corona-Pandemie. Selbst grosse Unternehmen mit tieferen Taschen und Erfahrung mit Regulierungsprozessen in anderen Ländern kämpfen mit der Komplexität des neuen Systems. So hat der schwedische Konzern Getinge inzwischen neue Zertifikate für rund 20 Prozent seiner hunderten von Produkten erlangt. Rund ein Drittel seiner Produktpalette hat er aber aussortiert. John O'Dea, Chef der kleinen irischen Firma Palliare, will seine neuen Instrumente zur Bauchspiegelung unbedingt auf den EU-Markt bringen und nimmt dafür Kosten von geschätzt 100'000 Euro in Kauf. Seit eineinhalb Jahren laufe der Zertifizierungsprozess schon - für ein Produkt, dass vor zwei Jahren von der US-Gesundheitsbehörde zugelassen worden sei.