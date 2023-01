Seit Jahrzehnten verkauft die Osypka AG aus Rheinfelden in Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze medizinische Ausrüstung für Operationen an Neugeborenen. Doch wegen neuer Vorschriften der Europäischen Union (EU) steht die Inhaberin Nicola Osypka vor harten Entscheidungen. Nach der im Mai 2021 in Kraft getretenen EU-Verordnung müssen alle Medizinprodukte - von Implantaten und Prothesen bis hin zu Blutzuckermessgeräten und Kathetern - strengere Sicherheitskriterien erfüllen. Dazu gehören auch neue klinische Studien. "Wir können uns die halbe Million Euro für eine klinische Studie nicht leisten", sagt CEO Osypka. Ihre Firma stellt Nischenprodukte wie etwa winzige Katheter für Neugeborene her, die schon seit 30 oder 40 Jahren auf dem Markt sind.