Erst am Wochenende waren ein Personen- und ein Güterzug nach Brückeneinstürzen in den ebenfalls an die Ukraine grenzenden Regionen Brjansk und Kursk entgleist. In Brjansk kamen in der Folge sieben Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Kremlchef Wladimir Putin warf der Ukraine Terror vor. Das Ermittlungskomitee in Moskau stufte beide Vorfälle als Terrorakt ein. Die Ukraine hat ihre Beteiligung an den Anschlägen - im Gegensatz zu den Angriffen auf Militärflugplätze in Russland - nicht bestätigt./ksr/DP/stw