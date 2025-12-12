Der Bahn-Wettbewerber Flixtrain will ab 2028 nach und nach rund 65 neue Fernzüge des Herstellers Talgo auf die Schiene bringen. «Die ersten Züge sind bereits in der Produktion. Da sind wir genau im Zeitplan», sagte Flixtrain-Chef André Schwämmlein der Deutschen Presse-Agentur. Bis wann sämtliche Züge ausgeliefert werden sollen, liess er offen. «Der Hochlauf wird natürlich etwas dauern», sagte er lediglich. «Man bringt nicht von heute auf morgen 65 neue Züge ins Netz.»