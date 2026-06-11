Die Verantwortlichen betonten weiter, dass Kind, Mutter und Familie im sanierten Gebäude im Zentrum stehen. Kind und Mutter sollen nach Möglichkeit nie getrennt werden. Die Frauenklinik hat künftig mehr Platz als aktuell im Theodor-Kocher-Haus, unter anderem stehen zwölf Eltern-Kinder-Zimmer zur Verfügung. Das sei wichtig, manche Eltern würden Monate mit ihren Kindern in der Klinik verbringen, sagte André Kidszun, der Leiter der Neonatologie.