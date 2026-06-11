Die Probleme rund um das Gebäude der ehemaligen Berner Frauenklinik, heute das Marie-Colinet-Haus, gehören zu den grössten Baudebakeln in der Geschichte des Kantons. Die Inselgruppe hatte das 2002 bezogene Gebäude 2007 vom Kanton übernommen und merkte bald darauf, dass es bereits wieder saniert werden muss.