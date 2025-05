Details wurden in der Mitteilung zunächst nicht genannt. Die «Jerusalem Post» schrieb jedoch, zwei US-Sicherheitsfirmen sollten für die Verteilung von Lebensmitteln und Hilfsgütern an Familien zuständig sein. Sie hätten bereits während einer Waffenruhe im Januar gemeinsam mit ägyptischen Kräften Fahrzeuge kontrolliert, die vom Süden in den Norden des Gazastreifens fuhren. Viele Mitarbeiter dieser Firmen seien früher in Spezialeinheiten oder beim US-Auslandsgeheimdienst CIA beschäftigt gewesen.