Bisher hat die Spectrum-Rakete erst zu einem Testflug im Frühjahr 2025 abgehoben, der zweite Start vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya hat sich mehrmals verzögert. Dennoch ist Isar Aerospace nach Angaben von Unternehmenschef Daniel Metzler ausgebucht. Die Rakete soll bis zu einer Tonne Last - in der Regel Satelliten - in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden befördern. Derzeit werden die meisten europäischen Satelliten von Space X ins All geschossen, dem Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk./cho/DP/stk