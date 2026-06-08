Apple hatte bereits bei der WWDC vor zwei Jahren eine mit KI verbesserte Version seiner Assistenzsoftware Siri in Aussicht gestellt. Diese verzögerte sich dann jedoch. Zuletzt verdichteten sich Hinweise darauf, dass Apple nun bereit ist, die KI-Siri einzuführen. Sie soll unter anderem mehr komplexere Aufgaben für die Nutzer ausführen können.