Damit wird nach jetzigem Stand auch in diesem Jahr in Deutschland wirtschaftlich nicht viel vorangehen. 2023 und 2024 war die Wirtschaftsleistung geschrumpft. «Und das ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte die mit Abstand längste Stagnationsphase, die wir jemals hatten», sagte Wollmershäuser. «Die Frühindikatoren bestätigen unsere Einschätzung, dass die Industrie nach zweijähriger Talfahrt nun - auf niedrigem Niveau - ihren Boden gefunden hat», sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths.