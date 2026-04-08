Bei einem überraschenden Grossangriff der israelischen Luftwaffe auf verschiedene Ziele im Libanon, darunter auch in Beirut, waren zuvor nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff mit rund 50 Kampfjets ebenfalls Zielen der Hisbollah.
In einer Mitteilung der Hisbollah hiess es dagegen, die Angriffe hätte Zivilisten im gesamten Libanon gegolten. Die Organisation verurteilte die Angriffe als «barbarische Aggression» und «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Sie seien ein Zeichen der Schwäche Israels gegenüber den «Angriffen des Widerstands» im Libanon. Die Organisation kündigte Vergeltung an.
Wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon erwägt der Iran nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den USA auszusteigen./wh/DP/men
(AWP)