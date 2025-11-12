Die E-Mail-Auszüge wurden kurz vor einer Sitzung des Repräsentantenhauses - das ist eine der beiden Kammern im US-Kongress - veröffentlicht. In der Sitzung wurde eine neue Demokratin vereidigt. In ihrer anschliessenden Rede sagte Adelita Grijalva, dass sie eine Petition unterzeichnen werde, womit die Demokraten eine Abstimmung zur Offenlegung der Epstein-Akten erzwingen wollen.