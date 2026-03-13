Das Geld kommt aus dem Corona-Aufbaufonds der EU. Der Topf wurde 2021 geschaffen, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie zu bewältigen. Um die Hilfen zu erhalten, müssen Mitgliedsstaaten einen Plan mit konkreten Investitions- und Reformvorhaben vorlegen. Konkret geht es bei dieser Förderung beispielsweise um die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden, Unterstützung beim Kauf von Elektrofahrzeugen sowie um den Ausbau von Ladesäulen und Wasserstoff-Forschungsprojekte.