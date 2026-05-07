Gemäss Syndicom ist die Vereinbarung ein mit dem VSM ausgehandelter «Kompromiss», wie die Gewerkschaft bereits letzte Woche mitgeteilt hatte - und ein «erster Schritt in Richtung eines veritablen Gesamtarbeitsvertrags». Ein solcher, wie ihn die Medienschaffenden in der französischsprachigen Schweiz sowie der SRG seit vielen Jahren kennen, sei weiterhin das Ziel.