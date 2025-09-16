Die neue Initiative vereine kleine und mittelgrosse Volkswirtschaften mit einem Interesse an einem offenen und regelbasierten globalen Handel. Für die Schweiz sei dies eine weitere Plattform zur Stärkung und Diversifizierung ihrer Handelsbeziehungen, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit. Bundesrat Guy Parmelin habe die «Future of Investment and Trade (FIT) Partnership» am Dienstag zusammen mit Ministerinnen und Ministern der beteiligten Staaten lanciert.