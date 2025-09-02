Megaprojekt für Sibirien

Die 6700 Kilometer lange Leitung - davon 2700 Kilometer auf russischem Boden - Kraft Sibiriens 2 soll eine Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr haben. Der Vertrag ist demnach auf 30 Jahre ausgelegt. Miller bezeichnete die Pipeline als «grösstes, umfangreichstes und kapitalintensivstes Gasprojekt weltweit». Detaillierte Angaben zu den Kosten machte er aber nicht. Schätzungen gehen von einem zweistelligen Milliardenbetrag in Euro aus.