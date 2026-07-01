Konkurrent Nintendo wählte zuletzt einen Mittelweg. Bei einigen Titeln für die Konsole Switch 2 enthält die traditionelle Kartusche nicht wie gewohnt das Spiel, sondern lediglich einen digitalen Schlüssel, mit dem es heruntergeladen und dann genutzt werden kann. Bei diesem System kann man die gekauften Titel aber im Gegensatz zu reinen Downloads weitergeben./so/DP/he