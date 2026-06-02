Dänemarks neue Mitte-Links-Regierung aus vier Parteien will an der harten Ausländerpolitik des Landes festhalten. «Es wird eine Reihe von Verschärfungen geben - darin sind wir uns einig», sagte die alte und neue Regierungschefin Mette Frederiksen bei einer Pressekonferenz mit den anderen Parteichefs. Unter anderem sollen mehr kriminelle Ausländer ausgewiesen werden. Die Regierungsverhandlungen in Dänemark hatten zuvor historisch lange gedauert - und unter anderem in der Ausländerpolitik haben die neuen Koalitionspartner unterschiedliche Ansichten.