Konservative vor Zerreissprobe

Dabei stehen die konservativen Républicains, einst eine der zwei grossen Parteien in Frankreich, mitten in der Krise vor einer Zerreissprobe. Der bisherige konservative Innenminister Bruno Retailleau hatte mit Rückzugsdrohungen vor einer Woche den Rücktritt des Premiers ausgelöst. Die Frage einer erneuten Regierungsbeteiligung spaltete danach die Partei. Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete, schlossen die Républicains die sechs konservativen Minister, die sich zur Teilnahme an der neuen Regierung entschieden, unverzüglich aus der Partei aus./evs/DP/zb