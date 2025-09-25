Kontinuität bei Regierungsprogramm und Schlüsselposten

Ruginienes Regierungsprogramm entspricht in weiten Teilen dem ihres Vorgängers, der Anfang August nach Vorwürfen wegen dubioser Geschäftsbeziehungen und Interessenkonflikten zurückgetreten war. «Wir wollen mehr in die Verteidigung investieren, was wir bereits gezeigt haben und weiterhin zeigen werden», sagte die Sozialdemokratin. In Litauen, das in den kommenden Jahren für Verteidigung zwischen fünf und sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgeben will, wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein.