Kennzeichnung von Werbung

Ebenfalls auf das neue Jahr hin werde die revidierte Richtlinie zur «Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung» in Kraft treten. Diese richte sich primär an die Verlage, die die Werbung akquirieren, hiess es weiter. Der Presserat passe sich der Schweizerischen Lauterkeitskommission und dem Verband Schweizer Medien an, die bisher striktere Linien gefahren seien. Künftig fordern alle drei Organisationen denselben Grundsatz ein.