Anlass war eine Ankündigung des französischen Landwirtschaftsministeriums vom Freitagabend, den Schwellenwert für Cereulid zu halbieren, um den Schutz von Säuglingen zu erhöhen. Bislang gibt es in der EU keinen verbindlichen Grenzwert und damit auch keine systematischen Kontrollen. Die europäische Lebensmittelbehörde Efsa wollte am Montag eine Bewertung zuhanden der EU-Kommission vorlegen.