Russlands Präsident Wladimir Putin hatte erst am Vormittag nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Millionenstadt Kasan an der Wolga mit Vergeltung gedroht. «Wer auch immer versucht, etwas bei uns zu zerstören, wird mit einem Vielfachen der Zerstörungen bei sich konfrontiert und bedauert noch, was er in unserem Land versucht hat», sagte der russische Präsident bei einer vom Fernsehen übertragenen Videokonferenz.