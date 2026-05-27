Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist vorerst ausser Betrieb. Grund seien notwendige technische Anpassungen, wie eine Fraport -Sprecherin mitteilte. Einen Unfall habe es nicht gegeben. In den vergangenen Tagen sei es wiederholt zu technischen Störungen gekommen, bei denen die führerlose Bahn zeitweise stehengeblieben sei. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb daher bis auf weiteres eingestellt worden. Die von Siemens errichtete Bahn soll das dritte Passagier-Terminal mit dem übrigen Flughafen verbinden.