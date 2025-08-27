Die Toniebox wurde laut Hersteller weltweit bisher mehr als 9,5 Millionen Mal verkauft. Fachleute loben die Vorzüge des Systems. Die digitale Welt werde durch Box und Figuren greifbar, dies rege Hör- und Tastsinn der Kinder an, heisst es vom Institut für angewandte Kindermedienforschung. Es gibt jedoch auch Kritik - etwa an den hohen Kosten für Gerät und Figuren.