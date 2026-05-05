Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar, wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem Kassenschlager wie das Blasenkrebsmedikament Padcev und der Blutverdünner Eliquis sorgten in dem Jahresviertel für Schub. Aber auch neuere Medikamente florierten. Zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet.