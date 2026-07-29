Die US-Regierung verschärft den Druck auf den Iran weiter. Sie verhängt neue Sanktionen, die sich unter anderem gegen zwei Unternehmen richten, die ihren Angaben nach massgeblich an einem von den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) unterstützten Erpressungssystem rund um die Strasse von Hormus beteiligt sind. Dieses zwinge Handelsschiffe zu einer obligatorischen «Versicherung», um die für den weltweiten Ölhandel zentrale Meerenge zu passieren, heisst es in der Mitteilung des US-Finanzministeriums.