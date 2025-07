Mit neuen Sanktionen gegen den Iran will die US-Regierung nach eigenen Angaben der Auslandseinheit der iranischen Revolutionsgarden eine wichtige Einnahmequelle nehmen. Konkret nimmt das US-Finanzministerium 22 Unternehmen mit Sitz in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei ins Visier. Ihnen wird die Unterstützung beim Verkauf von iranischem Öl vorgeworfen - Geld, das der iranischen Revolutionsgarde zugutekomme.