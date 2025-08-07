Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sollen ab Donnerstag neue Zölle für Importe aus der EU und vielen anderen Ländern in die USA in Kraft treten. Nach US-Angaben gilt die Neuregelung von Mitternacht an (Ortszeit Ostküste), in Deutschland also ab dem Morgen (6.00 Uhr). Die EU-Kommission geht hingegen davon aus, dass der Start für den 15-Prozent-Zollsatz auf den Import von den meisten EU-Produkten in die USA am 8. August ist.