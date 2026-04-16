Trump stellt zweite Verhandlungsrunde in Aussicht

Bis zum kommenden Mittwoch gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste Verhandlungen in Islamabad zwischen den Kriegsparteien endeten am vergangenen Wochenende ohne Ergebnis. US-Präsident Donald Trump stellte zuletzt eine zweite Verhandlungsrunde in Aussicht. Es «könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren», sagte er am Mittwoch der «New York Post», nannte jedoch keine weiteren Details./mar/DP/stw