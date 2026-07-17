Neue Regeln treffen Chinas Journalisten härter

Die US-Regierung hatte zuvor mitgeteilt, die Bleibedauer für Auslandsjournalisten drastisch zu kürzen. Medienvertreter sollen laut einem veröffentlichten vorläufigen Dokument nur noch Visa für 240 Tage bekommen statt wie zuvor so lange wie sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Journalisten aus China sollen den Aufenthaltstitel nur noch für 90 Tage erhalten, hiess es darin weiter.